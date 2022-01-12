كورونا فى الولايات المتحدة.. تسجيل مئات الآلاف من الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد وصلت إلى 60 مليونًا و240 ألفًا و751 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 835 الفًا و302.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت فى الحصيلة السابقة 1.343.167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى حصيلة غير مسبوقة منذ بداية الجائحة

وقالت جامعة جونز هوبكنز فى بيان يوم أمس الأول الإثنين، أن متوسط 7 أيام لعدد الإصابات ارتفع إلى 3 أمثال فى أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا. ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات، لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائى أعلى من ذلك.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.