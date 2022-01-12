شروط وطريقة استخراج صك إعالة والمستفيدين منه

طريقة استخراج صك إعالة يعد من الصكوك الشرعية المتاحة للمراه للحصول على كافة حقوقها التي تعانى من ظروف اجتماعية كثير أحيانا تحرم ألمراه من حقوقها القضائية، فيعمل صك الإعالة على مساعدة ألمراه قي الحصول على حقوقها واثبتها لما تتعرض له من زوج قاسى أو عنيف أو لا ينفق على أسرته ولا يتعامل بطريقة جيدة معاهم فتتوجه بثبات حقوقها القضائية كالنفقة، وتعمل ووزارة العدل السعودي على أصدار صكوك أعاله للمراه ألأرمله أو المطلقة التي تمر بظروف صعبة قي الحصول على حقوقها القضائية وذلك لااعانتها على التلقم والمعيشة ومواجه الحياه الاجتماعية، ويعتبر الصك وثيقة إلكترونية تحصل عليها النساء في المملكة من إحدى المحاكم التابعة لوزارة العدل لإثبات حالتها الاجتماعية سواء كانت أرملة أو مطلقة وأنها العائل الوحيد لأبناءها لتستفيد منها في الحصول على العديد من الخدمات أو طلب مساعدات من الضمان الاجتماعي غير يمكن معرفة خطوات تسجيل المطلقة في الضمان دون صك الإعالة وشروط الحصول عليه، ويمكن التقديم بتحويل الولاية الخاصة بها للابن الأكبر لو كان بالغا، ولكن لا يجوز للرجل الحصول على صك إعالة بالمثل من الزوجة أو من الأم على سبيل المثال، وذلك لامتلاك المرأة ذمة مالية خاصة بها ولا يجوز لأي رجل الحصول على أموالها. وتتمثل أهمية هذا الصك في الحالات التي تتعرض للمعاملة القاسية من قبل الأب أو الزوج في حالة التعنت وعدم الرغبة في الإنفاق عليها، أو الإنقاص من حقوقها المالية عليهم بأي شكل من الأشكال.

طريقه استخراج صك الإعالة

الدخول على موقع وزارة العدل. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على أيقونة الطلب للدوائر النهاية ثم اختار نوع القصية. تقديم طلب جديد. الضغط على اختيار طلب إعالة. كتابة البيانات الخاصة بالمتقدمة وبيانات الشهود. يتم اختيار المحكمة التابعة لها وتقديم الطلب. يتم طباعة الطلب ومراجعته في المحكمة.

بيانات صكوك الإعالة

اسم العائلة رباعي. رقم الهوية. نوع الجنس. علاقة العائل بالمعالين أو أي صلة قرابة بيانات المعالين وصلتهم بالعائل

شروط الحصول على صك الإعالة

تحصل على الإعالة ألمراه السعودية فقط.

تحصل على الإعالة ألمراه السعودية المطلقة.

تحصل على الإعالة ألمراه الغير متزوجة باخر.

لا يوجد مصدر دخل اخر للمراه تنفق منه.

استخراج الصكوك إلكترونيا

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. الضغط على خيار خدمات. تحديد خانه الطلب للدوائر النهاية واختيار نوع القضية. قيام المستفيد باختيار الخدمة الخاصة بإثبات الإعالة. تعبئة نموذج إقرار إعالة من خلال اختيار المحكمة. كتابة كافة البيانات المتطلبة وموضوع الإثبات. يتم إضافة الشهود علاوة على إمكانية طباعة طلب صك الإعالة باسم المستفيد.

المستفيدين من صك الإعالة

تستفيد من صك الإعالة المرأة المطلقة أو الأرملة التي لم تتزوج وتحصل على مساعدات الدولة لتربية الأبناء. الفتاة التي توفي والدها وتريد الحصول على حقوقها في السفر والزواج والعمل. عند تعنت أو وفاه الوالد يمكن للمراه تحويل الولاية إلى ابنها إن كان بالغاً بدلا منه أو أخواتها الذكور.

ما هي شروط الحصول صك ولاية للمطلقة و للأرملة

أن شروط استخراج صك ولاية للأرملة تتعلق في رغبة الأرملة في العودة لولاية ولي أمرها وهي مسألة تلقائية حيث تنتقل الولاية بشكل تلقائي من الزوج المتوفي إلى الوالد، وفيما يتعلق في شروط استخراج صك ولاية للأرملة فإنها تحتاجها للحصول على ولاية أولادها لكي تصبح ولية عليهم وتتم بالتقديم على طلب صك ولاية للأرملة وإدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل الحصول على صك ولاية للأرملة كما أن أنواع الولاية خمسة وهي :

الولاية على المريض. الولاية على الأبناء. الولاية على الأرملة. الولاية على المطلقة. الولاية على المجنون.

طريقة حجز موعد المحكمة صك أعالة

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. يتم اختيار تقديم طلب للدوائر الإنهائية. قراءة خطوات الخدمة ثم الضغط للدخول إليها. اختيار نوع القضية وهي خدمة صك الإعالة. تحديد نوع المحكمة أو الدائرة الإنهائية. كتابه جميع البيانات الطلوبة ومتابعة الخطوات. الحصول على رقم الطلب الخاص بك ومراجعته في المحكمة من أجل حجز موعد.

إلغاء صك الإعالة

يذكر أن وزارة العدل السعودية وضحت أنه لا يمكن إلغاء الصكوك الصحيحة بعد إصدارها، أما إذا كان الصك غير صحيحًا ففي هذه الحالة يتم التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية بمعارضة على صك إنهائي، وحسب المقتضي الشرعي والنظامي يتم النظر في الدعوى من قِبل المحكمة، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص حول إمكانية إلغاء صكوك الإعالة التي تصدرها المحاكم السعودية.

والجدير بالذكر أن صكوك الإعالة لا تستخرج للمرأة في النواحي المالية فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، كما إنها المتصرفة الوحيدة فيه ، بما لا يحق لزوجها أو والدها أو ابنها في التصرف في مصالحها المالية أو أموالها أوعقد العقود التجارية دون أذن منها ، كما يمكن الاستفادة من صك الإعالة من خلال الاستفادة من مشروع الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان باسم المتقدم، يمكن توفير الكثير من الوقت والجهد عن طريق استبدال الصكوك القديمة بنسخه إلكترونية والاستغناء عن الذهاب إلى المؤسسات المختصة والقيام بما ترغب به إلكترونيا، حيث يلجأ الكثير من الناس الآن إلى استبدال جميع أوراقهم اليدوية بنسخه أخرى إلكترونية نظرا لما تتمتع به من سرعة وإنجاز، وتعد الصكوك من أشهر الأوراق المستخدمة بشكل يوم ليدى الكثيرين.