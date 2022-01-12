شروط شركة اليسر للتمويل 30 ألف ريال سعودي وسداد على ثلاث سنوات للسعوديين والمقيمين

تعد شركة اليسر من أكثر الشركات السعودية التي تقدم العديد من التسهيلات و الشروط الميسرة في تقديم التمويلات النقدية المالية للمواطنين السعوديين و الوافدين حيث يصل تمويل شركة اليسر 30 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى كفيل او تحويل راتب، ومن أكثر الأشياء التي تميز تمويلات شركة اليسر فترة التقسيط طويلة جدًا حيث تصل إلى 36 شهر، كما أن الشركة تعمل على ضوابط الشريعة الإسلامية لهذا هناك العديد من العملاء الذين يبحثون عن الشروط والضوابط التي وضعتها الشركة لقبول طلب التمويل.

خطوات تقديم تمويل الشخصي 30 ألف ريال سعودي من شركة اليسر

لقد وضعت شركة اليسر منصة إلكترونية لكي يستطيع كافة العملاء التقديم في التمويلات الخاصة بالشركة وهذا لتسهيل على كافة المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتحد من ظهور الازدحام، فهناك العديد من التمويلات التي تقدم من شركة اليسر و تمريل 30 ألف ريال سعودي من أصغر التمويلات التي تقدمها وخطوات تقديمها هي:

أولاً قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لشركة اليسر.

ثم الدخول بالضغط على تقديم الطلب.

بعد ذلك سيظهر أمامك نموذج الطلب قم بإدخال اسم المستخدم، رقم الجوال، محل الاقامة، الراتب الشهري.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على ارسال.

شروط التمويل الصغير 30 الف من شركة اليسر

يعد هذا التمويل من أصغر التمويلات التي تقدمها شركة اليسر وفترة سداد تصل الى ثلاث سنوات ، و شروط التمويل هي:

التمويل يقدم لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين.

لابد أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 22 عام و لا يزيد عن 60 عام.

أن يكون الدخل الشهري الثابت للمتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون خدمة المتقدم لا تقل عن 3 أشهر بحد أقصى.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بالمتقدم.

لابد من الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب الحصول على التمويل الصغير من شركة اليسر