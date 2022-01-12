sso.moe.gov.ae رابط نتائج الطلاب الخاصة بالثانوية العامة في دولة الإمارات بعد أن أنهى الطلاب الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول منذ أيام قليلة وبدا مؤشر البحث لعالمي في جوجل بالإشارة إلى ارتفاع البحث عن الموعد المقرر للنتائج ورابط الاستعلام واستخراج نتائج الطلاب، وتقوم وزارة التعليم عبر موقعها الخاص بالنتائج ومن خلال الصفحة الرسمية بالإعلان عن مواعيد الإعلان عن النتائج ونسب نجاح الطلاب في ظل التعليم الوجاهي للعام الدراسي 2021-2022.

بالهوية الرقمية sso.moe.gov.ae رابط نتائج الطلاب (الحادي عشر – الثاني عشر) moe.gov.ae

انتهت جميع مدارس دولة الأمارات العربية المتحدة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لجميع مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وتم عمل الاختبارات في هذا الفصل مباشرة بحضور الطلاب إلى لجان الامتحان، حيث أكدت الوزارة على ضرورة عودة الطالب للتعليم بالدارس والاختبار باللجان لما تأثر تحصيل الطلاب سلبا بعد التعليم والاختبارات الإلكترونية خلال العامين الماضيين، وقد قامت وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية والتعليم بمتابعة تحصين الطلاب واعمال التعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروسات باللجان اثناء العملية الامتحانية، وانتهت الامتحانات جميعها بنجاح وقامت الوزارة بالإعلان عن نتائج المراحل التعليمية الأولى والمتوسطة.

اتخاذ كافة التدابير للامتحانات في اللجان

قامت وزارة التعليم بعمل المجودات الأكبر والأعلى تقديرا من الطلاب واولياء الأمور، حيث حرصت بشكل كبير على صحة الطالب وكذلك على عملية التحصيل الدراسي له، وقامت بالحرص على إعطاء الأطفال من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العديد من اللقاحات المعتمدة وقامت بتوفير اختبارات الإصابة كما حرصت على التعقيم والتباعد الاجتماعي باللجان حتى انتهى الفصل الدراسي الأول وانتهت اختبارات منتصف العام دون شكاوى نظرا للمجهودات الكبيرة من وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة.

الاستعلام عن نتائج الثاني عشر (الثانوية الإماراتية)