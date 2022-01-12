خطوات إلغاء بلاغ هروب وافد بعد القرار الجديد والاستعلام عن بلاغ الهروب

خطوات إلغاء بلاغ هروب وافد الذي يقوم الكفيل به عند غياب العامل المستمر عن العمل ويمكن إلغاء بلاغ الهروب المتعلق بأي من العمالة الوافدة وإتمام بعض الإجراءات الأخرى الخاصة بهم، ويتم تقديم بلاغ الهروب عبر منصة أبشر الإلكترونية عقب التحقق من شروط الهروب وقد يتجه صاحب العمل إلى إلغاء بلاغ الهروب بعد تقديمه بسبب عدم الوصول إلى الوافد الهارب، ولكن بعد قرار المملكة بإلغاء نظام الكفيل أصبح العامل الوافد يتمتع بحق الدخول والخروج في أي وقت دون الحصول على موافقة الكفيل ويمكن معرفة مزايا للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة، ويمكن تقديم محضر بلاغ هروب عبر منصة ابشر إلكترونيا لتسهيل الإجراءات وانتهائها سريعا دون الذهاب إلى المكاتب والازدحام بها، يشترط عند تقديم بلاغ هروب ضد العامل الوافد أن يكون لديه إقامة سارية وألا يكون معه تأشيرة خروج نهائي ويتم هذا البلاغ لمرة واحدة فقط. ويتيح الإستعلام عن بلاغ الهروب معرفة حالة ونظام اقامة الوافد بالمملكة والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعه، قد يتجه صاحب العمل إلى إلغاء بلاغ الهروب بعد تقديمه بسبب تعثر الوصول إلى الوافد الهارب، ويقوم الكثير من العاملين في السعودية بالإستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوزات للهروب من المملكة ضمن إطار نظامي.

خطوات إلغاء بلاغ هروب وافد بعد القرار الجديد

يتم التواصل مع إدارة الوافدين بوزارة الداخلية السعودية. ذهاب صاحب العمل إلى أقرب مقر للجوازات وتقديم الأصل والصورة من بطاقة الهوية الوطنية. وتقديم باقي الأوراق من أصل وصورة جواز السفر الخاص بالعامل الوافد. ثم يتم أرفاق الأصل والصورة من بطاقة الإقامة الخاصة بالوافد. يتم ملي البيانات المطلوبة في نموذج إلغاء بلاغ الهروب ثم يتم تقديمه مع باقي المستندات.

خطوات الاستعلام عن بلاغ الهروب

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم الضغط على كلمة بحث. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالعامل الوافد. معرفة كافة المعلومات الخاصة بالوافد والتي تتمثل في اسمه وجنسيته ورقم الإقامة الخاص بالعامل الوافد ورقم الحدود. يمكن معرفة إذا كان هذا الوافد يعمل في منشأة أخرى أو لا.

الاستعلام عن بلاغ الهروب من أبشر

الدخول على منصة ابشر. الدخول على خدمات أفراد. اختيار خدمة الاستعلام عن الإقامة. يتم تدوين رقم الهوية . ثم كتابة الرمز المائي كما هو مكتوب وبشكل صحيح. الضغط على عرض. ظهور كافة البيانات عن الوافد الذي يتم الاستعلام عنه.

إلغاء بلاغ الهروب الكيدي أون لاين

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم النقر على الخدمات الإلكترونية. الدخول إلى البوابة الخاصة بالأفراد. يتم إدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار إثبات كيدية. تعبئة البيانات لتقديم الطلب. الضغط على حفظ الطلب. تتابع الوزارة بعد ذلك الطلب والتحقق من كيدية البلاغ. يرسل لصاحب العمل بأحقية الوافد في إلغائه. تتم المتابعة مع العامل بأن طلبه قيد الدراسة والفحص.

والجدير بالذكر أن يشترط عند تقديم بلاغ هروب ضد العامل الوافد أن يكون لديه إقامة سارية وألا يكون معه تأشيرة خروج نهائي ويتم هذا البلاغ لمرة واحدة فقط ويتيح الاستعلام عن بلاغ الهروب معرفة حالة ونظام اقامة الوافد بالمملكة والإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعه غير يمكن أيضا معرفة خطوات نقل كفالة عامل وشروط النقل والموافقة عليها، بعد إصدار المملكة العربية السعودية قرارات جديدة من شأنها إلغاء نظام الكفيل، بهذا يحق للعامل الخروج والدخول دون إذن الكفيل، ولكن قد لا يرجع العامل الوافد لكفيله، فيقوم الكفيل بتقديم بلاغ هروب بحقه عن طريق منصة أبشر، ومن ثم يعود العامل الوافد فيضطر الكفيل لإلغاء البلاغ، يمكن لكل عامل وافد بالسعودية أن يستعلم عن صلاحية الإقامة الخاصة به، حيث أنه بعد انتهاء إقامته يُعتبر مخالفاً لأنظمة المملكة.