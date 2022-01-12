مقتل 4 عسكريين جراء هجوم إرهابى فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدر أمنى، ان إرهابيين استهدفوا وحدة من المفرزة العسكرية بين ماركوى وتوكابانجو، مشيرة إلى ان الهجوم خلف أربعة ضحايا فيما أصيب آخرين بجروح.

وفى السياق ذاته، أكد مصدر أمنى آخر وقوع الهجوم، موضحًا أن "رد العسكريين أتاح صد المهاجمين وقتل بعضهم"، مرجحًا أن تكون حصيلة القتلى من العسكريين أكبر.

وقال إن جيش بوركينا فاسو يجرى عملية تمشيط للعثور على المهاجمين والبحث عن العسكريين الذين ما زالوا مفقودين.

وكان قد قُتل 13 مدنيًا الأسبوع الماضى، فى هجومين منفصلين فى شمال بوركينا فاسو، وفق ما افادت به مصادر محلية.

ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو مثل جارتيها النيجر ومالى، هجمات متكررة من قبل الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيمى داعش والقاعدة.