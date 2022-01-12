بعد تحرير شبوة.. التحالف العربى يعلن انطلاق عملية جديدة

جدة - نرمين السيد - العملية الجديدة أسماها التحالف العربى، على لسان متحدثه العميد ركن تركى المالكى "حرية اليمن السعيد"، خلال مؤتمر صحفى من شبوة.
حرية اليمن السعيد
وكشف متحدث التحالف العربى، إن "حرية اليمن السعيد" ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكرى بمعنى الحرب، ولكنها تستهدف نقل اليمن إلى النماء والازدهار.
وأضاف المالكى: "الشعب اليمنى الكريم يستحق الحياة، واليمن يستحق أن يكون فى مصاف الدول الخليجية".
وأعرب المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن عن سعادته بتحرير محافظة شبوة، متوجها بالشكر لقوات "ألوية العمالقة" والجيش، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم الذى قدموه.
وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش اليمنى ولا يزال من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات الإرهابية.
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