نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم اللقب الثاني لنسور قرطاج.. موعد مباراة تونس ومالي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس ومالي ، تختتم الأربعاء 12 يناير 2022 مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها دولة الكاميرون للمرة الثانية في تاريخها، ولحساب المجموعة السادسة، يستضيف ملعب ليمبي ستاديوم في مدينة ليمبي الكاميرونية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع نسور قرطاج في مواجهة النسور المالية، في رحلة أخرى للبحث عن الفوز الثاني للعرب في البطولة.

في السطور المقبلة، سنتعرف تفصيلًا على موعد مباراة تونس ومالي والقنوات الناقلة ، وتاريخ مشاركات المنتخبين في نهائيات أمم أفريقيا ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات تونس ومالي في مختلف المسابقات والبطولات الدولية.

مباراة تونس ومالي

ضربة بداية جديدة، يتمناها العرب والتونسيون على وجه التحديد أن تكون موفقة، في مشاركة رقم 20 لنسور قرطاج في البطولة.

ويراود لاعبي تونس وجماهيرهم، حلم التتويج باللقب الثاني في تاريخهم، بعد الظفر باللقب الأول في 2004 في البطولة التي أقيمت على الأراضي التونسية.

أما المنتخب المالي، فيسعى لتقديم نفسه في النسخة الجديدة من المونديال الأفريقي ، ومحاولة تكرار إنجاز الوصافة التي حققوها عام 1972.

سنستعرض في البداية سجل أبطال القارة السمراء في النسخ السابقة من كأس الأمم الأفريقية :

وهذه المجموعات الست للمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية الثالثة والثلاثون:

هذا، وأقيمت حتى الآن 9 مباريات، لحساب 5 مجموعات في البطولة.

بينهما مواجهات عربية قوية، على غرار مباراة المغرب وغانا والتي انتهت لصالح أسود الأطلسي بهدف نظيف.

وكذلك مباراة الجزائر وسيراليون ، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأيضًا مباراة مصر ونيجيريا ، والتي خسرها الفراعنة بهدف.

وإليكم إجمالي نتائج مباريات الجولة الأولى والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاث من 9 يناير وحتى 11 يناير:

وهذا ترتيب المجموعات الأربع التي اكتملت مبارياتها، بعد انتهاء الجولة الأولى:

وفي حدث فريد من نوعه، وضع موقع “أوبتا” البريطاني إحصائية بالمنتخبات المتوقع فوزها بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 ، استنادًا لمجموعة من الأرقام، وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

حيث حل المنتخب التونسي في المرتبة السابعة بنسبة 7.88% ، فيما جاء المنتخب المالي في المركز التاسع بنسبة 3.26%.

منتخب تونس

مع المشاركة الـ20 يجدد المنتخب التونسي عهده مع المشاركات الأفريقية، وأماله العريضة معلقة على الذهاب بعيدًا في البطولة.

يطمح نسور قرطاج في تعويض خسارتهم الأخيرة، للقب كأس العرب 2021 ، بعد الهزيمة بثنائية نظيفة من المنتخب الجزائري في النهائي.

على المستوى التاريخي، وخلال المشاركات الـ19 السابقة للمنتخب التونسي، كانت أبرز إنجازاتهم الفوز باللقب في عام 2004 على حساب شقيقه المنتخب المغربي (2-1).

كما حاز الفريق التونسي الوصافة مرتين في 1965 و1996.

أما المركز الثالث، فحققته تونس مرة واحدة عام 1962.

وكذلك أحرز المركز الرابع 3 مرات، في نسخ 1978 و2000 و2019.

منتخب مالي

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب مالي لكرة القدم، مواجهة الأربعاء، بحثًا عن أولى النقاط الثلاث في المجموعة السادسة.

إذ يعول على الانطلاق في البطولة، بغية تسجيل لقبه التاريخي الأول فيها، أو على الأقل تكرار الإنجاز السابق باحتلال المركز الثاني عام 1972 أمام الكونغو.

وعلى ذكر التاريخ، شارك منتخب النسور المالية 11 مرة من قبل في كأس الأمم الأفريقية .

احتل المركز الثاني كما أسلفنا مرة واحدة عام 1972.

بينما حل في المركز الثالث مرتين في نسختين متتاليتين 2012 و2013.

كما جاء في المركز الرابع 3 مرات، في أعوام 1994 و2002 و2004.

تاريخ مواجهات تونس ومالي

على مستوى المواجهات المباشرة، التقى منتخبا تونس ومالي من قبل 8 مرات.

تنوعت مواجهات المنتخبين ما بين تصفيات دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ 1972 ودورة الألعاب الأفريقية إضافة إلى كأس الأمم الأفريقية ، ومباريات ودية أخرى.

تقاسم المنتخبان عدد مرات الفوز، برصيد 3 انتصارات لكل فريق، فيما حسم التعادل مواجهتين.

على صعيد الأهداف المسجلة في المواجهات، أحرز نسور قرطاج 10 أهداف، بينما سجلت النسور المالية 8 أهداف

ويعتبر فوز التوانسة بنتيجة (4-0) في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 1972 في ميونخ ، هي أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات تونس ومالي .

في كأس الأمم الأفريقية التقى المنتخبان مرتين.

فازت تونس في الأولى، في افتتاحية المجموعة الأولى من نسخة 1994 التي احتضنتها تونس، بنتيجة (2-0).

بينما تعادل المنتخبان (1-1)، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي احتضنتها مصر وتوج المنتخب الجزائري بلقبها.

إحصائية أخرى، تقول أن المنتخبان التقي 11 مرة من قبل، فازت تونس في 6 مواجهات، بينما حقق المنتخب المالي الفوز في 4 مباريات، وخيم التعادل على لقاء وحيد.

موعد مباراة تونس ومالي والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخبان، مساء الأربعاء، في تمام الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة عصرًا ( 3:00 م ) بتوقيت مصر، الثانية ظهرًا ( 2:00 م ) بتوقيت تونس، الواحدة ظهرًا ( 1:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة تونس ومالي ، فقد أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المهمة إلى الدولي الزامبي جاني سيكازوي.

تقوم قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المباراة، عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports FR HD 1 بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، إلى جانب قنوات Sky Sports Football UK و Sport Klub 1 HD Slovenija و SuperSport Maximo 1 و ESPN 1 Nederland HD و Sportdigital و Sky Sports Premier League UK .

أما عن معلق مباراة تونس ومالي عبر بي إن سبورت، فهو التونسي الرائع عصام الشوالي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كافة التفاصيل وآخر الأخبار و موعد مباراة تونس ومالي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية ، وتاريخ لقاءات تونس ومالي في جميع المسابقات والبطولات.