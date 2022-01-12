عملية شراء أونلاين تعيد لم شمل أسرة لم تتقابل منذ 30 عاما

ساهم موقع "إي باي"، مؤخرا، في لقاء عائلة إسكتلندية لأول مرة منذ قرابة الثلاثين عاما.
وشارك روس كولكوهون البالغ من العمر 37 عاما، قصة لقائه مع شقيقته إيرين البالغة من العمر 31 عاما، ووالده لأول مرة، في منشور على "تويتر".
وقال روس، إن قصة اللقاء بدأت عندما اشترى إحدى ألعاب كرة القدم من موقع "إي باي"، قبل عامين.
وبحسب روس فقد تلقى رسالة من البائع تفيد بردّ قيمة مشترياته، ليوضح الأخير لاحقا بأنه والد روس الذي لم يلتق به من قبل.
ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن روس قوله: "عملية الشراء هذه أدت للتعرف على عائلتي، حيث قابلت شقيقتي يوم الاثنين، بعدما حال وباء كورونا دون اجتماعنا منذ بداية القصة قبل عامين".
وأضاف روس: "ضحكنا وبكينا وشعرنا كما لو أننا نعرف بعضنا طيلة حياتنا. كانت تجربة جميلة للغاية".
جدير بالذكر أن وكالة "يو بي آي" لم تذكر سبب ابتعاد الأب والأخت عن روس، وعدم لقائهم من قبل.
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