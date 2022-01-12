كورونا حول العالم.. الوفيات تلامس 6 ملايين و الإصابات تصل إلى رقم مفزع

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة 310.8 ملايين شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى خمسة ملايين و846 ألفًا و444 حالة.





ووفقًا لـ "رويترز" التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.

ووصل عد الإصابات بـ كورونا فى أمريكا إلى 60 مليونًا و240 ألفًا و751 إصابة بعد تسجيل 36360 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 835 ألفًا و302، بعد تسجيل 404 حالات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفى الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل ما إجماليه 61 مليونًا و689 ألفًا و433 إصابة، بالإضافة إلى 842 ألفًا و311 وفاة بـ كوفيد 19 منذ بدء الجائحة.