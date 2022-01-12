أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 221 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 192 في اليوم السابق.
وذكر بيان من اللجنة أن 166 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 110 قبل يوم.
وسُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في خنان وتيانجين وشنشي.
وسجلت الصين أيضا 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 50 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وذكرت اللجنة أن الصين سجلت حتى يوم الثلاثاء 104189 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.