نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في سند محمد بن سلمان للمتزوجين للاستفادة بمبلغ 20 ألف ريال مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سند محمد بن سلمان للمتزوجين الذي يعد من أهم برامج الدعم الداعمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة المقبلين على الزواج من غير القادرين على مصاريف الزواج، فيما أعد برنامج سند للدعم مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب أن تتوافر في الأزواج الراغبة للحصول على الدعم المالي، حيث أن هناك كثير من الفئات المستفيدة من تلك المبادرة ولكن الأولية تكون إلي ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وأبناء شهداء الواجب.

التسجيل في سند محمد بن سلمان للمتزوجين

إذا كنت ممن يرغبون في الحصول على دعم سند المالي وتتوافق مع شروط سند محمد بن سلمان فعليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:



الدخول على رابط موقع سند محمد بن سلمان .

. الضغط على صفحة مبادرة سند الزواج .

. القيام بإنشاء حساب ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة.

يجب أن يتم اجتياز دورة الوعي المالي.

تنتظر بعض الوقت لرسالة اعتماد الطلب.

يجب بعد ذلك تفعيل حساب سند للزواج، فإذا لم يتم تفعيل الحساب بعد التقديم ب 72 ساعة عليك التسجيل مرة أخرى.

الاستعلام عن مبادرة سند للزواج

بعد أن تتقدم بطلب الدعم من سند عليك أن تعلم أهليتك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة سند .

. النقر على تسجيل الدخول.

استكمل خطوات التسجيل.

النقر على سجل الأهلية.

الاطلاع على تفاصيل الأهلية التي أمامك.

شروط سند محمد بن سلمان للزواج

حرصاً من المسؤولين عن تقديم الدعم في مبادرة سند للوصول إلي المستحقين فتم تحديد مجموعة مختلفة من الشروط والضوابط يجب أن تأخذ في عين الاعتبار أثناء التقديم في مبادرة سند للمتزوجين، جاءت هذه الشروط على النحو التالي:



يجب أن يكون الزوجان سعوديان الجنسية.

عمر الزوجة يجب أن لا يقل عن 18 عام، ولا يجب أن يزيد عن 40 عام.

يجب أن يكون عمر الزوج لا يقل عن 21 عام، فيما يجب أن لا يزيد عن 40 عام أيضا.

حدد أن الزواج بالنسبة للزوج للمرة الأولى.

يجب أن لا تزيد مدة عقد الزواج عن 12 شهر.

ينبغي أن لا تزيد قيمة الدخل الشهري عن أربعة آلاف ريال سعودي.

لا يتجاوز المهر عن خمسين ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون حاصل على الأقل على ثانوية عامة.

حضور دورة الوعي المالي.

لا تقل درجة الوعي المالي عن 60%.

كم مبلغ مبادرة سند محمد بن سلمان

كشفت مبادرة سند محمد بن سلمان في العام الماضي عن صرف ما يقارب 100 مليون ريال سعودي والإفراج عن 150 سجين وتم تقسيم الدعم إلي الجمعيات الخيرية النسائية وذوي الإعاقة، وجمعيات رعاية مرضي السرطان، والأرامل والمطلقات، وجمعيات رعاية الأيتام، والجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن، فضلا عن الجمعيات الخيرية الخاصة برعاية كبار السن.

وصلنا لختام شرح التسجيل في سند محمد بن سلمان للمتزوجين للحصول على 20 ألف ريال سعودي.