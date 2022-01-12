شروط وطريقة فتح حساب جاري بمصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي خدمات مختلفة للعملاء بمختلف الجنسيات إذ يسعى لأن يصبح البنك رقم 1 بالسعودية من خلال الخدمات المتنوعة والعروض التمويلية المتميزة المقدمة للعملاء بمختلف أنواعهم، ومن أهم خدمات مصرف الراجحي هي فتح حساب جاري بمصرف الراجحي إذ أن من خلال ذلك الحساب يمكن للعميل أن يتمتع بمزايا مختلفة نعرفكم عليها فيما يلي بعد التعرف على طريقة فتح حساب جاري بمصرف الراجحي.

مزايا فتح حساب جاري بالراجحي

أوضح مصرف الراجحي أن فتح حساب جاري به للعملاء يوفر لهم مزايا مختلفة يمكن حصرها في:

اصدار كشف حساب للعميل شهريًا يوضح به مصير الرصيد الموضوع بالحساب على مدار الشهر. سهولة في طريقة فتح حساب جاري بالراجحي وعدم تعقيد الشروط المحددة. سهولة سحب وإيداع المال في الحساب من أي أجهزة صراف موجودة. يسمح بتنفيذ الكثير من عمليات الحوالات الدولية والداخلية بدون تعقيدات تذكر. تسديد كافة المصروفات الحكومية من خلال حساب جاري بالراجحي. يسمح للعميل بالاستفادة من خدمات مصرف الراجحي.

طريقة فتح حساب جاري بالراجحي

للاستفادة من كافة خدمات الحساب الجاري بالراجحي يتم فتح الحساب بسهولة من خلال تنفيذ الخطوات القادمة:

يقوم العميل بالتوجه مباشرةً الرابط الرسمي لموقع مصرف الراجحي في السعودية. تظهر صفحة خاصة لتسجيل بيانات العميل لكي يتمكن فتح حسابه الجاري في مصرف الراجحي. يجب أن يدخل جميع البيانات بطريقة صحيحة مثل الاسم والعنوان ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكتابة رقم الهوية الوطنية.

شروط فتح حساب جاري بالراجحي

واشترط مصرف الراجحي مجموعة من النقاط الهامة الواجب أن تتوافر في العملاء المقدمين على فتح حساب جاري بالراجحي وهي: