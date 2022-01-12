نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري من الراجحي لامتلاك شقة أو فيلا أو قطعة أرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من أشهر المصارف في السعودية بسبب خدمات الراجحي العديدة في مجال الإقراض والتمويل، إذ يوفر عدة خدمات تمويلية مثل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل شراء سيارة والعديد من الخدمات التمويلية الأخرى فقط من أجل التسهيل على كافة عملاء الراجحي في الوصول لما هم يرغبون به ويقف المال حاجز بينهم، ويعتبر التمويل العقاري من الراجحي من أبرز الخدمات التمويلية المقدمة من المصرف والتي تتوفر للراغبين في شراء منزل أو بيت أو قطعة أرض لتكون مسكن خاص بهم، مع العلم أن شروط التمويل العقاري من الراجحي تختلف حسب ما يرغب العميل في امتلاكه.

مصرف الراجحي

بدء مصرف الراجحي العمل منذ عام 1957م وحتى الآن لم يتوقف المصرف عند خدماته القديمة المعتادة بل إنه طوال الوقت يقدم عروض متنوعة للعملاء بمختلف الجنسيات والكثير من القروض والتمويلات حتى يسهل عليهم امتلاك ما يرغبون به وخاصةً الراغبين في بدء حياتهم وامتلاك مشروع خاص بهم، لهذا فإن للمصرف سمعة حسنة يعرف بها ومكانة كبيرة لدى العملاء، كما ولا يمكننا أن ننسى أهم ما تتميز به خدمات الراجحي التمويلية والقروض أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية.

شروط التمويل العقاري من الراجحي

التمويل العقاري من مصرف الراجحي مقدم للعملاء الذين هم في حاجة لشراء أو امتلاك فيلا أو منزل أو شقة أو أرض أو أي استثمار آخر مختلف، ونظرًا لأن تلك الأشياء من الصعب امتلاكها إلا بوجود مبلغ مالي كبير يوفره الراجحي لعملائه والسداد على فترات طويلة ومناسبة مع العميل.

أما عن الشروط العامة لتمويل الراجحي العقاري فهي:

بإمكان العميل أن يقدم على مبلغ قيمته تصل إلى 82 مرة ضعف الراتب. نسبة التمويل السنوية على مدار ثلاثين سنة تصل حتى 30%. كما أن التمويل على مدار عشرين سنة يتم تقسيمه على الراتب الشهري للعميل بنسبة وتناسب.

شروط التمويل العقاري من الراجحي لشراء فيلا أو شقة

ولكن تختلف شروط التمويل العقاري من الراجحي حسب نوع الاستثمار فمثلا شروط التمويل العقاري من الراجحي من أجل امتلاك فيلا أو شقة تختلف عن أنواع الاستثمار الأخرى، حيث يمكن للعميل أن يحصل على القطعة السكنية التي يرغب بها بدون شروط محددة وكذلك تحديد المدة المناسبة معه.

شروط التمويل العقاري من الراجحي لقطعة أرض