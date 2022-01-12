بعد قرار استمرار التعليم بنظام الدمج.. إليكم خدمات منصة مدرستي وطريقة التسجيل بها

على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالسعودية تم التأكيد على استمرار عملية التعلم بنظام الدمج بين التعلم الحضوري للطلاب وبين التعلم الإلكتروني وذلك لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي في السعودية، مما يعني استمرار العمل على المنصات التعليمية الإلكترونية وأبرزها هي منصة مدرستي التعليمية، حيث كانت المرة الأولى لانطلاق منصة مدرستي في مجال التعليم بشهر اغسطس من العام 2020 وقد الاعتماد عليها بصورة رسمية أثناء جائحة كورونا وتحويل عملية التعليم للنظام الرقمي، ولهذا فيما يلي نعرفكم على مجموعة من خصائص ومزايا منصة مدرستي التعليمية للطلاب والمعلمين.

خدمات منصة مدرستي

في بيان وزارة التربية والتعليم الأخير أوضحت المزايا التي توفرها منصة مدرستي لجميع الأفراد المسجلين بها من طلاب ومعلمين ويمكن حصر أبرز مميزات منصة مدرستي فيما يلي:

بها بنك الأسئلة الذي يساعد في قياس مستويات التفكير والفهم المختلفة لدى الطلاب إذ يبلغ عددها أكثر من 120 ألف سؤال مختلف. هناك أكثر من مئة ألف خطة دراسية مرفوعة على المنصة لتساعد المعلمين على شرح المناهج ويمكن للطلاب تحميلها بسهولة. كما أنها تشمل عدد كبير من المحتوى المتنوع ما بين محتوى ترفيهي ومحتوى تعليمي ويبلغ العدد حوالي 30 ألف وأكثر. تشمل العديد من الأدوات والوسائل الرقمية التي تهدف لتسهيل التواصل بين طرفي عملية التعليم المعلم والطالب. تم إضافة جميع المناهج الدراسية للطلاب بمنصة مدرستي من المرحلة الابتدائية وصولًا للمرحلة الثانوية. توفر للطلاب أكثر من مصدر تعليمي مختلف ليتمكنوا من الوصول للمعلومات والإجابات التي يبحثون عنها.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية

بعد معرفة كافة المزايا والخدمات السابقة الموفرة من منصة مدرستي نحدد لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي للطلاب وهي: