نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو برنامج تسهيل من بنك الرياض؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات والتسهيلات لعملائه، ومن أهم تلك التسهيلات هي أنه يتيح الفرصة أمام العميل للتقدم لطلب سلفة على راتبه بحيث لاتتجاوز تلك السلفة ٢٥٪ كحد أقصى من قيمة راتب العميل الشهري الأساسي الذي يتم إيداعه في حسابه الخاص في بنك الرياض، على أن يكون مبلغ السلفة الذي يمنح للعميل ثابتًا خلال فترة الاشتراك السنوي للعميل، لكن لاتتم هذه السلفة إلا إذا تحقق في العميل بعض الشروط

بنك الرياض يعلن عن برنامج “تسهيل”

حرصًا من بنك الرياض على ابتكار وطرح حلول وتسهيلات تمويلية جديدة، أعلن البنك عن برنامج “تسهيل” الذي يتيح الفرصة أمام عملائه الذي يتم تحويل رواتبهم عليه، إمكانية طلب ٢٥٪ مقدمًا من الراتب الشهري، ويأتي هذا البرنامج بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ويستهدف جميع العملاء من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص لأن يتم اعتمادها في برامج تمويل الأفراد في البنك.

مميزات برنامج تسهيل

ولعل من أهم مميزات هذا البرنامج انه يمنح تلك السلفة بدون أي هامش الربح، كما تعتبر هذه الخدمة صالحة لمدة عام ويمكن للعميل أن يوقفها في أي لحظة، والمميز في هذا الموضوع أن العميل يحصل على السلفة فورًا دون تأخير.

أهم شروط برنامج تسهيل بنك الرياض

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك الرياض ليحصل العميل على السلفة المقدمة من البنك واذا لم تتوفر تلك الشروط لن تظهر ايقونة الخدمة في القنوات الرقمية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي :