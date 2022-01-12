البيت الأبيض: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية تمثل خطرا على المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، فى تصريح للصحفيين: "ندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى، هذه العملية تعتبر انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولى وتشكل خطرا على جيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولى".

وأشارت، فى تصريحات نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق الصاروخ لم يمثل خطرا مباشرا على العسكريين الأمريكيين، لكنه يدل على "التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الكورى الشمالى غير الشرعى".

وأضافت ساكى أن واشنطن تدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن مزيد من الاستفزازات وبدء حوار جدى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجرى مشاورات مع حلفائها وشركائها حول الوضع فى المنطقة.