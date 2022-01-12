أول تعليق من أمريكا على محادثاتها الأمنية مع روسيا

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفى تعليقا على المفاوضات فى جنيف: "من المبكر القول ما إذا كان الروس جديين بشأن سلك طريق الدبلوماسية".
وأضافت، فى تصريح نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأربعاء، أنه ينبغى الانتظار لمعرفة "إن كانوا مستعدين للتفاوض بجدية أم أنهم سيستخدمون المباحثات ذريعة للقول إن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح".
وتابعت ساكى قائلة: "ثمة مجموعة من المباحثات التى يمكن أن تندرج ضمن سياق دبلوماسى لكن يعود للروس تحديد ما إذا كانوا سيعتمدون موقفا جديا منها أم لا".
واستضافت جنيف أمس الأول مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، فى إطار الحوار الاستراتيجى تناولت ملف الضمانات الأمنية على رأسها مطالبة الطرف الروسى للناتو بضمان عدم توسعه شرقا، الأمر الذى يرفضه قطعا الجانب الأمريكي.
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