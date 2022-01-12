إندونيسيا تتلقى 1.8 مليون جرعة لقاح كورونا

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن عثمان كانسونج، المدير العام للإعلام والاتصال العام بوزارة الاتصالات والمعلوماتية قوله فى بيان صحفى اليوم الأربعاء إن "هذه الدفعة تؤكد نجاح الدبلوماسية متعددة الأطراف لإندونيسيا فى التعامل مع الوباء بما فى ذلك توافر اللقاحات.
وأكد كانسونج أن إندونيسيا أصبحت واحدة من دول الآسيان التى كانت رائدة فى التعامل النشط مع جائحة كورونا على المستوى الإقليمى، مشددا على أن إندونيسيا تشجع المبادرات المختلفة وتعزز آليات المرونة الصحية فى الآسيان.
وأشار إلى أن إندونيسيا تواصل ضمان أن تعاملها المحلى مع كورونا يعمل بشكل جيد أيضا على الرغم من أنها تواجه حاليا تحديات جديدة مع ظهور متغير أوميكرون.
وتابع أن إندونيسيا قد تجاوزت هدف منظمة الصحة العالمية لتطعيم أكثر من 40 فى المائة من السكان بحلول نهاية عام 2021.
وأتم حديثه أن التطعيم كان أحد مفاتيح حماية الأفراد والأمة من الفيروس، مناشدا الجمهور على توخى مزيد من اليقظة فى الامتثال للبروتوكولات الصحية ونصائح الحكومة للتعامل مع كورونا.
و بدأت إندونيسيا اليوم الأربعاء حملة لإعطاء الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بشكل مجانى فى ظل انتشار متحور "أوميكرون" بالبلاد.
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