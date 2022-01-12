روسيا: على الولايات المتحدة التخلى عن خطابها العدوانى

جدة - نرمين السيد - وقال أنتونوف فى بيان نُشر على موقع البعثة الدبلوماسية على فيسبوك، وأوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء إن: "الولايات المتحدة وروسيا تتحملان مسؤولية خاصة عن السلام والأمن الدوليين".

وأضاف: "حان الوقت للتخلى عن الخطاب العدوانى للتوسع الأجنبى والتفكير فى كيف ستعيش الأجيال القادمة معًا".

وتابع قائلا: ولتحقيق ذلك، لا تحتاج إلى فعل الكثير.. فقط احترام جارك وتجنب التهديدات وإبعاد إمكاناتك العسكرية عن الحدود الروسية".