مسؤولة أمريكية تحذر: معظم المواطنين سيصابون بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوصت وودكوك بمواصلة مسار التصدى للجائحة حتى تتراجع معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون مع تعزيز قدرات المستشفيات والخدمات الضرورية المطلوبة لها قبل أن يعاد تقييم التعامل الراهن مع الجائحة.

وذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية، أن المشرعين اعتبروا أن تحذير وودكوك يتسبب فى حالات إحباط لدى المواطنين بشأن مدى نجاح استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمواجهة الجائحة.

ويأتى هذا بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة أرقاما قياسية فى أعداد من ينقلون إلى المستشفيات الأمريكية من المصابين بفيروس كورونا إلى جانب ارتفاع معدلات الوفيات.

وسجلت الولايات المتحدة 146 ألف حالة إصابة ازدحمت بهم المستشفيات، كما أن متوسط الوفيات بلغ نحو 1645 حالة يوميا بعد أن كان هذا المتوسط 1048 فى أول شهر ديسمبر الماضي.