الهند تسجل 194720 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 194720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابة منذ أواخر مايو.
وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 36.07 مليون.
كما سجلت الهند 442 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات لديها 484655 حالة.
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