الخطوات اللازمة لإتمام إلغاء إيقاف الخدمات.. وشروط رفع الإيقاف من قبل وزارة العدل في السعودية

اجتمعت الجهات الحكومية وبعض الوزارات الأخرى في المملكة العربية السعودية على تفعيل خدمة جديدة تسمى إيقاف الخدمات طبقاً لأنظمة الدولة ولوائحها دون إلحاق الضرر على المواطن المتخذ الإجراء ضده، ولكن حتى يحدث توافق بين الجهات الحكومية والمواطن السعودي في عودة الحقوق لأصحابها بطريقة مناسبة في الكفاءة وبجدية في التنفيذ، وقد أصبح الأمر في منتهى السهولة حيث يستطيع المواطن الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية الخاص به إلكترونياً.

الخطوات اللازمة لإتمام إلغاء إيقاف الخدمات

يستطيع الأشخاص الذين اتخذت معهم وزارة العدل قرار إيقاف الخدمات وتم تنفيذها أن يتم إلغاء هذا القرار الصادر ضدهم، يتم هذا من خلال بعض الخطوات كما سنذكر فيما يلي:

أولاً قم بالدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل “ناجز”.

التأكد من تسجيل الدخول بنجاح ثم قم باختيار خدمة إيقاف التنفيذ من الأيقونات الموجودة بالقائمة الرئيسية.

ثم قم بإختيار استعراض الطلبات من الخيارات المتاحة، تليها خطوة اختيار الطالبات المحالة واضغط إجراء الطلب.

إختر طالبات أجزاء من الدائرة لاستكمال الخطوات اللازمة.

سوف تظهر قائمة اختر منها خدمة طلب إصدار قرار رفع الخدمة حتى يتم التأكيد بنجاح.

شروط وزارة العدل لإيقاف الخدمات

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة العدل حتى يتم إيقاف الخدمات والتي سوف نذكرها فيما يلي: