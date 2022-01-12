رقم مخيف.. ألمانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 7 ملايين و661 ألفا و811 حالة. كما أفادت أن إجمالى عدد الوفيات ارتفع إلى 114 ألفا و355 حالة ذلك بعد تسجيل 322 وفاة جديدة، كذلك بلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 6 ملايين و836 ألفا و600 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

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