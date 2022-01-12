اليابان تشيد بنتائج زيارة رئيس وزراء كمبوديا إلى ميانمار وتصفها بالإيجابية

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى بنتائج زيارة رئيس الوزراء الكمبودى هون سين الإيجابية إلى ميانمار التى يحكمها المجلس العسكرى، وسط جهود لإيجاد انفراجة فى الاضطرابات السياسية التى أعقبت الانقلاب العسكرى هناك عام 2021 الماضى.





وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أن هاياشى أخبر نظيره الكمبودى براك سوكون خلال مكالمة هاتفية بأن لزيارة أدت إلى إعلان تمديد وقف إطلاق النار بين المجلس العسكرى ومجموعات الأقليات العرقية وأحرزت تقدما فى المساعدة الإنسانى.

وقالت الوزارة إن هاياشى أعرب أيضا عن قلقه بشأن العنف الجارى فى ميانمار واتفق مع سوكون على التعاون الوثيق فى حل الأزمة فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.

وكان هون سين قد التقى خلال زيارته رئيس المجلس العسكرى فى ميانمار الجنرال البارز مين أونج هلاينج الجمعة الماضية، ليصبح أول زعيم أجنبى يزور البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة فى فبراير 2021 والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا للزعيمة المدنية أونج سان سو كى.

وفى بيان مشترك صدر بعد ذلك، أعلن مين أونج هلاينج تمديد وقف إطلاق النار مع جميع الأقليات العرقية المسلحة فى ميانمار، والتى كان من المقرر أن تنتهى صلاحيتها نهاية فبراير المقبل، حتى نهاية العام الجارى.

جدير بالذكر أن كمبوديا تتولى لهذا العام الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء والتى تضم أيضا بروناى وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.