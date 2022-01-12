منظمة التعاون الإسلامى: نتابع بقلق التطورات فى مالى عقب نتائج قمة إيكواس

جدة - نرمين السيد - وحثت المنظمة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، جميع الأطراف المعنية على عدم ادخار أى جهد للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة السلمية إلى النظام الدستورى فى جمهورية مالى، مؤكدة استعدادها لدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالى والمصالح العليا لشعبها. كما ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى جهود مجموعة دول غرب إفريقيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة.

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