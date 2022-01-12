ألمانيا تسجل أكثر من 80 ألف إصابة بكورونا

سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى ووسط تراجع معدل التطعيم مقارنة بمناطق أخرى في أوروبا.

وكان المستوى القياسي السابق للإصابات اليومية قد بلغ أكثر من 76 ألفا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا حتى الآن 7 ملايين و661811 إصابة وارتفعت الوفيات 384 اليوم الأربعاء ليبلغ الإجمالي 114735 وفاة.

وحصل أقل من 75% من السكان على الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات المقاومة لكوفيد-19 وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.