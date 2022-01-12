نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة طريقة حجز موعد البلدية في دولة الكويت 2022 جميع المقرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلدية الكويت في حلتها الإلكترونية تسهل متابعة المعاملات وإصدار مواعيد بلدية الكويت على موقع الويب الإلكتروني، تمنح الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة على شبكة الأنترنت وايضا خدمة بلدية الكويت حجز موعد، وذلك للحصول على رمز كود الاستجابة السريع الخاص بهذا الموعد وذلك لزيارة مبنى البلدية وفق زيارة مجدولة ومتابعة أي معاملات ذات الصلة مع الموظفون المختصون في البلدية.

ما هي حجز موعد البلدية

حجز موعد بلدية الكويت هي خدمة إلكترونية تتم على موقع البلدية الإلكتروني بهدف إصدار موعد بلدية الكويت بشكل مسبق، ينتفع من الخدمة المذكورة المواطنين او المقيمين فبعد إنجاز الحجز من خلال مليء الاستمارة بالشكل الصحيح يحصلون على رمز الاستجابة السريعة الخاصة بموعدهم الخاص بهم،

وسوف تظهر تفاصيل الحجز عندما يكمل المستخدم موعداً، ويمكن فهم آلية نظام المواعيد المجدولة في بلدية الكويت من خلال الشرح الآتي:

بلدية الكويت طريقة حجز موعد

إليك الطريقة الصحيحة المتبعة بإدخال الرقم المدني الكويتي لحجز مواعيد البلدية عبر موقع بلدية الكويت الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

يقوم المستخدم بالانتقال إلى موقع بلدية الكويت بتسجيل الدخول.

يختار أيقونة نظام حجز المواعيد من قائمة الخدمات الإلكترونية من تبويب الخدمات الإلكترونية

الضغط على أيقونة حجز موعد جديد باللون الأزرق

يتم كتابة تفاصيل المستخدم، بدايةً بإضافة الرقم المدني وكتابة الاسم الشخصي، وإدخال رقم الهاتف، وتدوين البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم

يتم العمل على تحديد مقر البلدية وكذلك الإدارة التي تتبعها.

على المستخدم الآن الضغط على أيقونة اختيار الموعد

أختر موعدك المجدول وفق التاريخ والساعة، ثم اعمل إرسال

قائمة مقرات بلدية الكويت الأكثر شيوعاً

نوفر أسماء مقرات بلدية الكويت وعناوين مواقعها الستة، ويمكن طلب موعد في أي منها، وهذه المقرات هي:

بلدية الكويت-المقر الرئيسي

بلدية الكويت-محافظة الأحمدي

بلدية الكويت-محافظة الجهراء

بلدية الكويت-محافظة العاصمة

بلدية الكويت-محافظة الفروانية

بلدية الكويت-محافظة حولي

بلدية الكويت-محافظة مبارك الكبير

موقع بلدية الكويت حجز موعد الرابط المباشر

يمكنكّم تسجيل الدخول في نظام مواعيد بلدية الكويت بالضغط على رابط مباشر الخاص حجز موعد البلدية الكويت، وبتطبيق الطريقة السابقة والموضحة أعلاه سيشرع المستخدم في بدء عملية حجز موعده الخاص في موقع البلدية وبمجرد الانتهاء منه سيّتم إرسال تفاصيل الموعد لديكم عبر البريد الإلكتروني المزود وكذلك من خال الهاتف للتعرف على كود موعد البلدية.