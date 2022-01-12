نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني 2021 – 2022 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2022 و القنوات الناقلة للمباراة . نرصد لكم كافة تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري 2022. على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي غضون ذلك تترقب جماهير المملكة المحبة لمتابعة السوبر الإسباني مباراة برشلونة اليوم. والتي تحمل منافسة تاريخية شرسة بين الفريقين. حيث تجدر الإشارة إلى أن بطولة السوبر الإسباني تقام للمرة الثانية على أرض السعودية. فقد سبق وأن أقيمت في نسختها الأخيرة الماضية خلال عام 2009. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم و القنوات الناقلة.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

تحمل مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم. مواجهة كروية متميزة يستمتع بها جماهير المملكة العربية السعودية من مدرجات ستاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض. وتعتبر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم هى أول مواجهة تجمع بين الفريقين في بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب محايد. حيث يتجدد الصراع التاريخي بين الفريقين “ريال مدريد وبرشلونة” بحثًا عن تحقيق الألقاب بعد محاولة كل منهم في السيطرة عليها محليًا في إسبانيا.

مباراة ريال مدريد اليوم

وفي مباراة ريال مدريد اليوم. يواجه الريال نظيره برشلونة في هذا اللقاء وذلك بصفته وصفيًا لبطولة الدوري الإسباني في نسخته الماضية. وعلى الجانب الآخر يأتي فريق برشلونة في مواجهة ريال مدريد اليوم بصفته حاملًا للقب بطل كأس ملك إسبانيا. وفي السياق ذاته من المقرر أن يلعب الفائز من الفريقين اليوم مباراة النهائي مع الفريق المتأهل من لقاء أتلتيكو مدريد و أتلتيك بلباو في القاء الذي يجمع بينهم مساء يوم الأحد المقبل.

مباراة برشلونة اليوم

وفي إطار استعراضنا لتفاصيل مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم. نشير إلى أن الفريقان سبق وأن التقيا في خمسة عشر مباراة سابقة في السوبر الإسباني. ليسجلا أعلى لقاءات كروية بينهم على عكس باقي الفرق الإسبانية. وتجدر الإشارة إلى أن فريق برشلونة يعاني حاليًا من اضطرابات متغيرة داخليًا في النادي وذلك على المستوى الرياضي والمستوى الاقتصادي. مما يجعل فوزه أمام ريال مدريد اليوم صعبًا. وفي غضون ذلك نرصد لكم فيما يلي موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم و القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نصف نهائي كاس السوبر الإسباني 2021 – 2022. يأتي مساء اليوم الأربعاء الموافق 12-1-2022. وتقام المباراة على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة 11:00 مساءً المغرب في تمام الساعة 8:00 مساءً الجزائر في تمام الساعة 8:00 مساءً تونس في تمام الساعة 8:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 10:00 مساءً سوريا في تمام الساعة 10:00 مساءً لبنان في تمام الساعة 10:00 مساءً العراق في تمام الساعة 10:00 مساءً السودان في تمام الساعة 9:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

نستعرض معكم في الآتي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2021 – 2022. وفي غضون ذلك من المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات SSC SPORT HD السعودية الرياضية. والتي تنقل في العادة مباريات دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. فيما سيتم بث مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم عبر قناة SSC SPORT 1 HD وذلك من خلال التردد التالي.

تردد قناة 1 SSC HD الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة برشلونة وريال مدريد على قناة SSC الرياضية عربسات