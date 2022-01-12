الامير حسين : مواجهة الوباء تحتم علينا الالتزام

دوت الخليج :- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المتّبعة لمواجهة جائحة كورونا.
ونشر ولي العهد عقب تلقيه الجرعة المعززة من اللقاح في مركز وادي السير الصحي الشامل، مساء الثلاثاء، “مواجهة الوباء تحتم علينا جميعا الالتزام بالنصائح الطبية التي وضعها خبراء من مختلف دول العالم”.
ولفت الحسين، عبر حسابه على انستغرام، إلى أن تلقيه للجرعة المعززة يأتي التزاما منه بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
وختم ولي العهد حديثه، داعيا أن يحمي الله الجميع وموجها شكره للكوادرالطبية العاملة.
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