النزاهة العراقية.. أوامر بالقبض واستقدام بحق وزراء سابقين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور 98 أمر قبض واستقدام خلال ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الأوامر صدرت بحق 85 من كبار المسؤولين، بينهم وزير حالي.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في العراق بأن أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائية جاءت على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء.

وأوضحت أنه تم إصدار 98 أمر قبض واستقدام بحقّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من 1-31 ديسمبر 2021، منها 21 أمر قبض و77 أمر استقدام.

وأضافت الدائرة إن الأوامر شملت وزيرا حاليا ووزيرا سابقا 3 وزراء أسبقين ووكيلا أسبق و9 نواب سابقين، فضلا عن محافظين حاليين و8 محافظين سابقين و5 أسبقين.

كما شملت الأوامر 21 مديرا عاما حاليا و15 مديرا عاما سابقا و7 أسبقين، فيما أصدرت 12 أمرا بحق أعضاء مجالس محافظات.