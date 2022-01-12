بايدن يهاجم ترامب: رئيس مهزوم حاول الفوز من خلال العنف

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال خطاب ألقاه فى أتلانتا للترويج لقانون حقوق التصويت الجديد تمهيداً لإقراره فجر الأربعاء: "سعت العصابات العنيفة فى 6 يناير 2021، التى تم تمكينها وتشجيعها من قبل رئيس سابق مهزوم، للفوز من خلال العنف بما خسره فى صندوق الاقتراع لفرض إرادة الغوغاء، لقلب انتخابات حرة ونزيهة، ولأول مرة فى التاريخ الأمريكى، لوقف التداول السلمى للسلطة. لقد فشلوا، لكن انتصار الديمقراطية لم يكن مؤكدًا ولا مستقبل الديمقراطية".
وأضاف: "لهذا السبب نحن هنا اليوم للوقوف ضد القوى فى أمريكا التى تقدر القوة على المبدأ، والقوى التى حاولت الانقلاب على الإرادة المعبر عنها قانونيًا للشعب الأمريكى من خلال بث الشك، واختلاق اتهامات بالاحتيال والسعى إلى سرقة انتخابات 2020 من الشعب"، وقال مؤكدا: "يريدون أن تسود الفوضى. ونريد أن يحكم الناس".
ويعد الخطاب أحدث مثال على استخدام بايدن لهجة نارية للرد على ترامب، الذى أشار إليه مرارًا وتكرارًا باسم "الرئيس السابق المهزوم"، ودوره فى أعمال اقتحام الكونجرس العام الماضى.
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