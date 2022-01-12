بايدن يهاجم ترامب: رئيس مهزوم حاول الفوز من خلال العنف

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، خلال خطاب ألقاه فى أتلانتا للترويج لقانون حقوق التصويت الجديد تمهيداً لإقراره فجر الأربعاء: "سعت العصابات ‏العنيفة فى 6 يناير 2021، التى تم تمكينها وتشجيعها من قبل رئيس سابق مهزوم، للفوز من خلال ‏العنف بما خسره فى صندوق الاقتراع لفرض إرادة الغوغاء، لقلب انتخابات حرة ونزيهة، ‏ولأول مرة فى التاريخ الأمريكى، لوقف التداول السلمى للسلطة. لقد فشلوا، لكن انتصار الديمقراطية لم ‏يكن مؤكدًا ولا مستقبل الديمقراطية".‏

وأضاف: "لهذا السبب نحن هنا اليوم للوقوف ضد القوى فى أمريكا التى تقدر القوة على المبدأ، والقوى ‏التى حاولت الانقلاب على الإرادة المعبر عنها قانونيًا للشعب الأمريكى من خلال بث الشك، واختلاق ‏اتهامات بالاحتيال والسعى إلى سرقة انتخابات 2020 من الشعب"، وقال مؤكدا: "يريدون أن تسود ‏الفوضى. ونريد أن يحكم الناس".‏

ويعد الخطاب أحدث مثال على استخدام بايدن لهجة نارية للرد على ترامب، الذى أشار إليه مرارًا ‏وتكرارًا باسم "الرئيس السابق المهزوم"، ودوره فى أعمال اقتحام الكونجرس العام الماضى.