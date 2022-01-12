عاجل- بيان جديد من الأمم المتحدة بشأن الأعمال العدائية فى إثيوبيا

وقال "دوجاريك" -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن الأمين العام جدد دعوته إلى الوقف الفورى للأعمال العدائية، بما فى ذلك الغارات الجوية، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين بما فى ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والمبانى والمواقع.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنها على علم بالتقارير الإعلامية التى أفادت بوقوع غارات جوية، فى الجزء الشمالى الغربى من إقليم تيجراى، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.
وقال إن المنظمة لم تتمكن من تأكيد هذه التقارير، ولا عدد الضحايا بسبب عدم وجود وسائل اتصالات فى المنطقة.
وأشار دوجاريك، إلى البيان الذى أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً والذى أعرب فيه عن "قلقه العميق بشأن تأثير الصراع المستمر على المدنيين فى إثيوبيا".
وقال إن الأمم المتحدة وشركاءها فى المجال الإنسانى قللوا من تحركاتهم فى المنطقة الشمالية الغربية من تيجراى فى أعقاب الغارات الجوية التى وقعت ليلة الجمعة، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.
كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قد أفاد بإيقاف بعض وكالات الإغاثة عملياتها فى المنطقة بسبب التهديدات المستمرة بشن غارات باستخدام طائرات مسيرة.
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