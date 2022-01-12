إندونيسيا تبدأ حملة التطعيم بالجرعات المعززة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية، أن كبار السن والمواطنين الذين يعانون من نقص المناعة اصطفوا اليوم أمام المراكز الصحية للحصول على الجرعة المعززة لزيادة قدرتهم على التصدى لفيروس كورونا الذى أصاب أكثر من 4 ملايين إندونيسى.

من جانبه، أعلن الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، أمس أنه تقرر توفير الجرعات المعززة مجانا، بعدما ثار جدال مجمعى حول إمكانية توفيرها بمقابل مادى.

وقال فى بيان صحفى، إن إندونيسيا لديها بالفعل ما يكفى من اللقاحات من عقد شراء لقاح 2021 الذى سيصل إلى إندونيسيا فى أوائل عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على لقاحات معززة من دول أخرى من خلال التبرعات مثل مرفق كوفاكس وبرامج التعاون الثنائى.

وبدوره، أوضح وزير الصحة الإندونيسي، بودى جونادى صادقين، أن حملة تطيعم المواطنين بالجرعات المعززة تستهدف إعطاء حوالى 21 مليون إندونيسى الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.