توقيف 8 عسكريين فى بوركينا فاسو بتهمة التحضير لانقلاب

جدة - نرمين السيد - وقال المدعى العام -فى بيان حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء- إن النيابة العامة العسكرية تلقت بلاغًا يفيد بمحاولة زعزعة استقرار مؤسسات البلاد يقوم به مجموعة من العسكريين وذلك وفقًا لاعتراف أحد أعضاء التشكيل.. مشيرًا إلى فتح تحقيق واعتقال ثمانية عسكريين ويتم حاليًا استجوابهم.

وفى 27 نوفمبر الماضى، نزل مئات من سكان بوركينا فاسو إلى الشوارع للتنديد بـ"عجز" السلطة عن وقف العنف الإرهابى واندلعت حينئذ أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة أسفرت عن إصابة نحو عشرة أشخاص بجروح.