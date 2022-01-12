المربع الإلكتروني للنتائج رابط نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني

يبحث الآلاف من طلاب وطالبات دولة الكويت عن رابط نتائج الطلاب في الكويت على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن موسم الإمتحانات قد انتهى في معظم مراحل التعليم المختلفة ما عدا امتحانات الصف الثاني عشر فقد بدأت منذ اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير لعام 2022م، ولهذا كثرت معدلات البحث عن النتيجة خلال الساعات القليلة الماضية في ظل قلق وتوتر الآلاف من الطلاب وألياء أمورهم خاصة في مراحل التعليم في الصف السادس والسابع والعاشر والحادي عشر، وفي إطار حرصنا الدائم في موقعنا على الإهتمام بأخبار التعليم ونتائج الإمتحانات نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط نتائج الطلاب في الكويت حال ظهورها، فتابعونا.

رابط نتائج الطلاب في الكويت

تقدم وزارة التربية والتعليم الكويتية كافة نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي للمربع الإلكتروني للنتائج في ظل اهتمام دولة الكويت بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التطورات التكنولوجية في إعلان النتائج بدلاً من الإزدحام أمام المدارس، وبالإضافة إلى ذلك فقد راعت وزارة التربية الكويتية كافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا من أجل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية .

. ثانياً اضغط على “استعلام عن النتيجة”.

ثالثاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني ورقم الجوال وغيرها.

رابعاً اضغط على “عرض النتيجة” لتظهر لك كافة تفاصيل نتيجتك.

وزارة التربية والتعليم الكويتية

بذلت وزارة التربية والتعليم الكويتية جهد كبير من أجل استكمال الصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنجاح في ظل التحديات الموجودة بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد اعتمدت بشكل كبير في عملية التعليم والإمتحانات على التطور التكنولوجي ونستطيع أن نقول أنها نجحت في ذلك بشكل كبير، وفي نهاية مقالنا نتمنى لكل أبنائنا الطلاب دوام النجاح والتفوق في مختلف المراحل التعليمية.

وأخيراً لأي سؤال أو استفسار خاص بنتائج الطلاب يُرجى التواصل معنا عبر التعليقات، فقط ضع سؤالك بالأسفل وسنجيب عليه فوراً