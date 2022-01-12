موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع مواجهه قوية علي وديانج

تترقب الجماهير التونسية موعد مباراة تونس ومالي، اليوم في افتتاح مباريات نسور قرطاج في البطولة القارية، تحمل تونس هم الدول العربية في تحقيق الانتصار الأول للدول العربية في البطولة بعد خسارة مصر من نيجيريا، وتعادل الجزائر والسودان في المباريات التي خاضوها في الجولة الأولى، تلعب مباراة اليوم على ملعب ليمبي في إطار الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة للبطولة، يأمل رفاق علي معلول في الدخول بقوة في البطولة وإرسال رسالة أنهم عازمون على الوصول إلي أبعد نقطة في البطولة، ولكن الفريق التونسي سيواجه الليلة خصم قوي يضم العديد من اللاعبين المحترفين في الفرق الأوروبية، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة ومعلق اللقاء.

موعد مباراة تونس ومالي اليوم

13.00 : الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

14.00 : الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لتونس، الجزائر، المغرب.

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

16.00 : الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون فضائياً فقط وحصرياً، على قنوات بي إن سبورت القطرية، ومباراة اليوم تذاع على قناة بي إن سبورت ماكس الأولى، بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لتونس ضد مالي

حراسة المرمى :- فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع :- علي معلول، محمد دراجو، بلال العيفة، منصر طالبي.

خط الوسط :- عيسى العيدوني، غيلان الشعلاني، حنبعل مجبري، سيف الدين خاوي، نعيم السليتي.

الهجوم :- وهبي الخرزي.

التشكيل المتوقع لمالي ضد تونس

حراسة المرمى :- إبراهيم منكورو.

خط الدفاع :- فلاي ساكو، مامادو فوفانا، سينوكولوبالي، تراوري.

خط الوسط ” اليو ديانج، ساميسكو، أمادو حيدروة.

خط الهجوم :- موسى جينيو، البلال تورية، أمادو تراوري.

منتخبات المجموعة السادسة في كأس الأمم

تونس. مالي. موريتانيا. جامبيا.

موعد مباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا