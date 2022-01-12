عاجل- السعودية تعلن امتلاكها كميات كبيرة من اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير خلال كلمته فى مؤتمر التعدين الدولى المُنعقد بالرياض: "لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم سنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل". وأضاف، سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان، يركز بشدة على المحتوى المحلى، مشيرا إلى أن هناك فرص بـ2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلى بحلول 2030.

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