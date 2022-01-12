خلال 24 ساعة.. أستراليا تسجل أكثر من 102 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، وفقا لصحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية اليوم الأربعاء، 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 2465 حالة.
وكانت أستراليا قد أعادت فرض بعض القيود بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا الجمعة الماضية.
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