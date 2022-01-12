نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين إلكترونيا عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجوازات السعودية أنه بإمكان الأفراد المقيمين الذين تمكنوا من التسجيل في منصة أبشر تحديث معلومات جواز السفر إلكترونيًا بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية، يرجع ذلك لأهمية جواز السفر باعتبار الوثيقة التي تثبت هوية حاملها، فضلًا عن تسهيل إجراءات تحديث البيانات الواردة في جواز السفر، من خلال بعض الخطوات البسيطة في منصة أبشر، تلك المنصة التي أطلقتها وزارة الداخلية لخدمة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وحجز المواعيد وخدمات الاستعلام وغيرها.

طريقة تحديث معلومات جواز السفر

تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين خدمة تقدمها الجوازات السعودية للأفراد الذين قاموا بالتسجيل في منصة أبشر إلكترونيا؛ بحيث تمكنهم من تحديث بيانات معلومات جواز السفر للتابعين لهم سواء من أفراد الأسرة أو المكفولين من العمالة المنزلية، وفيما يلي طريقة تحديث البيانات لأفراد أسرة المقيمين في أبشر:

الدخول إلى منصة أبشر. النقر على خيار أبشر أفراد. الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المسجل. النقر على خيار خدمات العمالة من قائمة الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار خدمات ثم تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين.

تحديث معلومات جواز السفر للعمالة المنزلية

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني خطوات تحديث معلومات جواز السفر للعمالة المنزلية الخاصة بالمقيمين، حيث أنها تكون بنفس الخطوات السابقة المتبعة في تحديث معلومات جواز سفر أفراد الأسرة، من حيث تسجيل دخول منصة أبشر، ولكن المختلف هو اختيار خدمات العمالة المنزلية من قائمة الخدمات المتاحة ثم يتم استكمال باقي الخطوات، ثم بعد الانتهاء من تغيير البيانات القديمة يتم النقر على خيار حفظ.

شروط تحديث معلومات جواز السفر

حددت مديرية الجوازات شروط تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين من أفراد الأسرة والعمالة المنزلية، فلكي يستطيع تحديث البيانات بنجاح كما في الطريقة السابقة لابد من مراعاة الاشتراطات التالية:

يجب أن يكون الكفيل والمكفول سواء أحد أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية على قيد الحياة.

يشترط ألا يكون أحد الطرفين مطلوب لدى الجهات الأمنية.

يجب أن يكون صاحب طلب تحديث جواز السفر متواجد داخل المملكة.

لا يجوز تحديث بيانات جواز السفر قبل مرور خمس سنوات على التحديث السابق.

يجب أن يكون جواز السفر ساري، وتزيد فترة الصلاحية عن ستة أشهر.

وقد أكدت مديرية الجوازات أن خدمة تحديث معلومات جواز السفر متاحة للمواطن والمقيم الذي لديه حساب مفعل على منصة أبشر.