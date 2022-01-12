كيفية التقديم للديوان الملكي للحصول على منحة أرض وأهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على قطعة الارض 1443

كيفية التقديم للديوان الملكي للحصول على منحة أرض، يقوم الديوان الملكي بتوفير الكثير من قطع الأراضي بشكل مجاني ويتم إعفاء أصحابها من الرسوم الضريبية، ويتمكنوا من الحصول على ذلك الأرض طبقاً لبعض الشروط المعينة التي تنطبق على المتقدم، ويتم القيام بالتقديم بشكل إلكتروني عن طريق بوابة تواصل، كما أن ذلك الموقع يقدم العديد من الخدمات المتنوعة سواء نقدية أو علاج للمرضى كما أم يجب أو سداد ديون وغيرها من الخدمات لغير القادرين، ويتم الحصول على الخدمة على حسب الحالة المادية الخاصة بكل مواطن.

كيفية التقديم للديوان الملكي للحصول على منحة أرض

يدخل المتقدم على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشؤون البلدية.

سف يظهر لك صفحة تطلب منك العديد من البيانات والمعلومات المرغوب بها

يجب التأكد من إضافة البيانات بشكل صحيح وبمنتهى الدقة.

ييتم متابعة كافة الخطوات خطوة بخطوة أن تسير بطريقة صحيحة.

من ثم يتم الضغط على خانة أرض حرة.

يقوم المتقدم بمراجعة جميع الخطوات وأيضاً كافة البيانات والمعلومات التي يتم القيام بتسجيلها والتأكد من أنها صحيح.

يتم الضغط على خانة حفظ البيانات.

بوابة تواصل للحصول على أراضي مجانية

يوجد فئة كبيرة من المواطنين السعوديين يسعوا دائماً للحصول على قطعة أرض مجانية من قبل المملكة العربية السعودية أصحاب محدود الدخل، وتتعاون الدولة مع وزارة شؤون البلدية والديوان الملكي السعودي حتى يتمتع المواطنين العيش بحياة كريمة.

أصحاب محدود الدخل، وتتعاون الدولة مع وزارة شؤون البلدية والديوان الملكي السعودي حتى يتمتع المواطنين العيش بحياة كريمة. وقد نقلت وزارة الإسكان الحق لتوزيع الأراضي بالمجان منها حتى وزارة شؤون البلدية السعودية، وحتى تتمكن من دراسة فئات المواطنين والتعرف على ا لأسر المحتاجة وتوفر لهم قطع أرض.

ويتم ذلك بتعاون الكثير من المسؤولين للمؤسسات الاجتماعية المتنوعة بالمملكة العربية السعودية.

ما هي شروط التقدم على منحة أرض بالديوان الملكي