نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر مشجعو كرة القدم إقامة كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد المقرر إقامتها الليلة على الأراضي السعودية ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، حيث يلعب فريق ريال مدريد في المباراة بصفته بطلا للنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني بينما سيلعب برشلونة بصفته بطل لكأس الملك، وسيواجه الفائز في هذه المباراة الخاسرين في المباراة بين بطل الدوري الإسباني أتليتيكو مدريد وأتلتيك بلباو ، وكذلك نائب بطل بطولة الكوبيه دو روا ، يوم الأحد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

قنوات SSC هي التي سوف تبث جميع مباريات كأس السوبر الإسباني 2022، حيث أنها أيضا تملك حقوق بث جميع أحداث مسابقات الدوري السعودي وكذلك مسابقة كأس الملك، كم تبث القناة السعودية الرياضية مباريات دوري أبطال آسيا، يمكنك مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسبانية مجانًا على شاشة SD الخاصة بالقناة، ولكنك ستحتاج إلى الاشتراك في الحزمة الخاصة بهم والحصول على جهاز GOBX لمشاهدتها بدقة عالية.

تردد قناة SSC علي القمر العربسات

تردد القناة : 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات SSC نايل سات

تردد القناة : 12523

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة TVP Sport البولندية :

القمر الصناعي : الاوروبي هوت بيرد.

تردد القناة : 10834.

معاملالاستقطاب : رأسي (V).

معدل الترميز : 27500.

قناة Fox Sports Italia

القمر الصناعي : الاوروبي هوت بيرد.

ترددها: 12054

استقطاب : أفقي

ترميز :29000

تردد قناة Eleven Sports 1 البولندية :

القمر الصناعي : هوت بيرد.

التردد : 11487.

الاستقطاب : رأسي (V).

معدل الترميز : 27500.

تردد قناة BT sport 1 HDالبريطانية

القمر الصناعي: Astra 2A/2B/2D

تردد القناة : 12515

استقطاب :أفقي

معدل ترميز :22000

التصحيح 3/4.

تردد قناة Sport 1 التشيكية :

القمر الصناعي : يوتلسات 16 شرق .

التردد : 11366.

الاستقطاب : رأسي (V).

معدل الترميز : 30000.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب ستاد “الملك فهد الدولي” بالرياض، حيث ستقام مباراة الكلاسيكو اليوم الأربعاء، والتي تأتي ضمن ذهاب نصف نهائي النسخة الثامنة والثلاثين من كأس السوبر الأسباني في تمام الاوقات الاتية:

المباراة سوف تقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية

ويشارك هذا العام في منافسات كأس السوبر الإسباني بالسعودية أربعة أندية: أتلتيكو مدريد كبطل الدوري الإسباني، ونادي برشلونة بطل كأس إسبانيا ريال مدريد بصفته نائب بطل الدوري الإسباني، وفريق أتلتيك بيلباو نائبًا.بطل الكأس.