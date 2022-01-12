نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر 5 العاب لهواتف الاندرويد الاعلي تحميل مجانا 100 ٪ للأطفال والكبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل ٥ ألعاب لهواتف أندرويد، أفضل ألعاب لهواتف أندرويد توجد مجموعة من الألعاب التي يمكن اللعب بها بواسطة هواتف الاندرويد ويتم تحميلها بكل مجاني، وهذه الألعاب من الألعاب المسلية وانتم على التي يمكن أن تناسب مختلف الأذواق ونحن سوف نقدم أفضل خمسة ألعاب يمكن لعبها وتحميلها من خلال Google play، وما يشبهها من متاجر أخرى يمكن التحميل منها مجاناً.

أفضل ٥ ألعاب لهواتف أندرويد

تتميز هذه الألعاب أنها لا تحتاج إلى دفع أي مستحقات لتحميلها كما أنها تعتبر من الألعاب التي لا تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة، وهذه الألعاب هي كالتالي:

لعبة Modern Combat 5

يستمتع بهذه اللعبة كل من يحب ألعاب الإثارة والتشويق والمغامرة، وعلى الرغم من أن أول إصدار لهذه اللعبة كانت مدفوعة، ولكن قامت الشركة بعمل تحديث لها وأصبحت تطرح بشكل مجاني.

لعبة Sky Baron

يعود الوقت الذي تدور فيه أحداث اللعبة إلى الحرب العالمية الثانية وهي حرب تقام بالطائرات، و تتميز بالتشويق مع وجود تقنيات عالية من جودة الجرافيك والموسيقى.

لعبة High Speed Race

هي من ألعاب سباق السيارات ولكن تتمتع بوجود مستويات كل منها يوجد فيه ما يميزه عن غيره، كما أنك تقوم بشراء كل ما يلزم سياراتك، مما يجعلها مفضلة عند الكثيرين دون استثناء.

كما أنه يوجد بها مراحل في اللعب أي يمكن أختيار أي مستوى سوف ترغب في البدء فيه إذا كان ضعيف أو متوسط أو عالي.

لعبة حرب الخليج METAL SLUG DEFENSE

طرحت هذه اللعبة منذ عدة سنوات ويتم عمل تحديثات لها بصفة مستمرة، وقد لاقت نجاح كبير بين المستخدمين كما أنها تتميز بجو من الحماس والتشويق الذي يجعل اللاعب يرغب في إنهاء المهام المطروحة حتى يحقق الفوز.

لعبة Just Get 10

هي من ألعاب الذكاء التي تساعد الشخص الذي يلعبها على التفكير وتحفيز العقل، لهذا في من الألعاب التي يمكن تقديمها للأطفال وكذلك الكبار فهي تساعد كذلك على الاسترخاء.