نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم من كأس أمم افريقيا لعام 2022 والقنوات الناقلة وتشكيلة الفرق المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلاقي أخبار الرياضة وخاصة أخبار الرياضة الإفريقية صدد كبير على مواقع التواصل والإنترنت، حيث تعد بطولة كأس أمم افريقيا هي الأشهر عالساحات الرياضية في الوقت الحالي، فمنذ أيام قليلة، وبالأخص يوم الأحد الماضي الموافق التاسع من يناير 2022 قد إنطلقت البطولة الأشهر إفريقياً، والتي ستستمر حتى السادس من فبراير القادم 2022، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل التفاصيل التي تخص البطولة، وخاصةً المباريات التي ستقام اليوم ابتداءاً من الساعة الثالثة مساءاً بتوقيت مصر، والتي توافق الرابعة مساءاً بتوقيتي السعودية والعراق، والخامسة مساءاً بتوقيت الإمارات، والواحدة مساءاً بتوقيت جرينتش، وإليكم باقي التفاصيل:

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير في أمم إفريقيا

سوف تستأنف اليوم باقي مباريات الدور الـ 16 من كأس أمم افريقيا لعام 2022، والتي ستبدأ بمباراة تونس ومالي في الواحدة مساءاً بتوقيت جرنيتش، ويليه مباراة موروتانيا وغامبيا في الرابعة مساءاً بتوقيت جرنيتش، وبعد ذلك مباراة غينيا الإستوائية وساحل العاج في السابعة مساءاً بتوقيت جرنيتش.

تشكيلة فريقي تونس ومالي في مباراة اليوم من كأس أمم افريقيا

رسمياً تم إستبعاد اللاعب التونسي المتألق فرجاني ساسي من تشكيلة منتخب تونس في مباراة اليوم المقامة بالكاميرون بينه وبين منتخب مالي الإفريقي، ومن المقرر أن يلعب كلاً من:

في حراسة المرمى: البشير بن سعيد، وحارس المرمى أيمن دحمان، وعلى الجمل، وفاروق بن مصطفى

وفي خط الهجوم: عصام الجبالي، واللاعب سيف الدين الجزيري، واللاعب حمزة رفيع

في خط الدفاع: وجدي كشريدة، ومحمد دراغر، واللاعب بلال العيفة، وعلى معلول، وكذلك اللاعب محمد أمين حميدة، واللاعب منتصر الطالبي، وعلى العابدي.

في خط الوسط: محمد على بن رمضان، واللاعب غيلان الشعلاني، واللاعب عيسى بلال العيدوني.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية 2021/2022

انفردت مجموعة قنوان Bein sports الرياضية ببث مباريات كأس الأمم الإفريقية بالشرق الأوسط، كما ستذاع المباريات عبر قناة Promme national الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات، والتي ستقوم ببث عشر مباريات فقط، وكذلك سوف تقوم قناتي Ortem 1، وOrtem 2 ببث جميع مباريات البطولة عبر القمر الصناعي إنتل سات.