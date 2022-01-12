موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو والقنوات المفتوحة الناقلة كأس السوبر الأسباني

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2021، وذلك في الدور نصف النهائي في بطولة كأس السوبر الأسباني المقامة في المملكة العربية السعودية بمشاركة أربع فرق، حيث تقام مباراة أخرى غداً في نفس الدور تجمع فريق أتلتيكو مدريد مع فريق أتلتيك بيلباو حامل لقب البطولة، بعدما تغلب في نهائي النسخة السابقة على الفريق الكتالوني برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن مهمته للحفاظ على اللقب لن تكون سهلة بالمرة في النسخة الحالية التي تنطلق اليوم بإقامة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو في العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد في مواجهة قوية مع برشلونة ساعياً لتحقيق الفوز، للتأهل إلى المباراة النهائية في كأس السوبر الأسباني، حيث يسعى رفاق أنشيلوتي للعودة لمنصات التتويج بالبطولة التي حقق لقبها من قبل 11 مرة آخرها الموسم قبل الماضي على حساب فالنسيا بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبياً في المباراة، بينما في النسخة السابقة فشل الفريق في بلوغ المباراة النهائية، بعد خسارته في نصف النهائي ضد أتلتيك بيلباو بهدفين سجلهما راؤول غارسيا، مقابل هدف وحيد سجله كريم بنزيمة، ويشارك الميرنجي في السوبر هذا الموسم بصفته وصيف بطولة الدوري الأسباني الموسم الماضي خلف فريق أتلتيكو مدريد الذي حقق اللقب.

فريق برشلونة يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهلاً ضد غريمه التقليدي وسط ظروف صعبة للفريق الكتالوني الذي يعاني منذ انتقال لاعبه ميسي إلى باريس سان جيرمان، ولكن أسطورته تشافي يحاول إنقاذ ما يمكن انقاذه هذا الموسم، ولكن نتائجه مع الفريق غير مستقرة بعد تعادله مؤخراً مع غرناطة في الدوري الإسباني بهدف لكل فريق، ليفقد نقطتين هامتين في الليغا، ويشارك البلوغرانا في السوبر هذا الموسم باعتباره حامل لقب بطولة كأس ملك إسبانيا التي حققها الموسم الماضي على حساب أتلتيك بيلباو في النهائي، بعد أن دك شباك الفريق الباسكي برباعية نظيفة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو

الأربعاء 12 يناير 2021.

8:00 توقيت تونس، المغرب، والجزائر.

9:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، سوريا، واليمن.

11:00 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة للكلاسيكو برشلونة وريال مدريد مجاناً