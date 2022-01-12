الصومال.. قتلى في انفجار سيارة ملغومة

هز انفجار قوي العاصمة الصومالية مقديشو، الأربعاء، وأسفر عن سقوط قتلى.
وقال مدير خدمات الإسعاف في مقديشو عبد القادر عبد الرحمن، إن الانفجار الذي وقع في أحد شوارع المدينة في وقت مبكر يوم الأربعاء، نجم عن سيارة ملغومة.
وأسفر الانفجار بحسب عبد الرحمن عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول الصومالي في خدمات الإسعاف قوله: "انفجرت سيارة ملغومة استهدفت قافلة تضم سيارات مضادة للرصاص. نقلنا 8 جثث من المكان".
وغالبا ما تنفذ حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسيطر على مناطق من الصومال، تفجيرات في مواقع بارزة في العاصمة.
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