ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مقديشو إلى 6 قتلى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فإن الانفجار وقع بالقرب من مطار العاصمة مقديشو ما أسفر عن إتلاف أربع سيارات، مشيرة إلى أنه لم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.
يشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية، كانت قد تبنت هجومين فى سبتمبر أوديا بحياة 17 شخصا.
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