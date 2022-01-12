انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن فى كابول

جدة - نرمين السيد - قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية فى حكومة "طالبان"، عقيل جان عزام، إن "الانفجار وقع فى الدائرة الأمنية التاسعة من كابول واستهدف سيارة لقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها".

وأكد المسؤول إطلاق تحقيق فى الحادث، بينما لم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم فى الصيف الماضى سلسلة هجمات تبناها تنظيم "داعش".