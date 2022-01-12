بوتين: اللقاح الروسى أكثر فعالية ضد أوميكرون مقارنة باللقاحات الأخرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين - متحدثا فى جلسة لمجلس الوزراء الروسى، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه على ما يبدو أن لقاح "سبوتنيك فى" فعال للغاية، ربما يكون أكثر فاعلية من اللقاحات الأخرى المستخدمة فى العالم، موضحًا أن قدرة اللقاح على تحييد الفيروس واضحة.
وفى 26 نوفمبر الماضى، صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة اوميكون على أنها سلالة مثيرة للقلق، موضحة أن المتحور الجديد يحتوى على عدد كبير من الطفرات بعضها مثير للقلق.
يذكر أن أكثر من 100 دولة سجلت بالفعل حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، وحتى اليوم، سجلت روسيا 698 حالة أوميكرون فى جميع أنحاء البلاد.
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