نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة تنهي أكبر أزمات منتخب السنغال في كأس أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستطاع منتخب السنغال من الفوز في أولي مباراة له في بطولة كاس أمم افريقيا 2021 بعدما تفوق علي نظيرة منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف مقابل لا شيء حيث سجل هدف المباراة نجم المنتخب السنغالي، وصانع العاب فريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني في الوقت الضائع من المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وتلقي المنتخب السنغالي خبر سار بعد يومين من نهاية المباراة يؤكد به ان اللاعب إسماعيلا سار نجم المنتخب ولاعب فريق واتفورد الإنجليزي والمتألق بشكل واضح وملفت في الفترة الأخيرة قد يعود من الإصابة، ويستطيع اللعب مع المنتخب في بطولة كاس أمم افريقيا.

كان اللاعب اسماعيلا سار كان تعرض للإصابة اثناء مواجهة فريقة فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي مما حرمته من إمكانية الانضمام لقائمة اللاعبين المنضمين للمنتخب استعدادا لبطولة الأمم الافريقية، وبعد محاولات عديدة من الطاقم الطبي لفريق واتفورد الإنجليزي والطاقم الطبي للمنتخب السنغالي فإن اللاعب الان متواجد في برشلونة من أجل اتباع برنامج تأهيلي سوف يجعله يعود للملاعب مرة اخري خلال 14 يوم وسوف ينضم للمنتخب في الكاميرون بعد ذلك.

وصرح الاتحاد السنغالي خلال الساعات القليلة الماضية بإن اللاعب سوف يتبع برنامج تأهيلي يساعده في العودة سريعا للمباريات وسوف يراقبون حالة اللاعب بشكل يومي لمعرفة مدي تقدم اللاعب وهل يستطيع العودة قريبا والمشاركة في بطولة كأس أمم افريقيا مع المنتخب ام لا.

وكانت هناك بعض الخلافات التي حدثت قبل انضمام اللاعب اسماعيلا سار الي المنتخب حيث كان فريق واتفورد الانجليزي يرفض انضمام اللاعب للمنتخب مما جعل الاتحاد السنغالي يهدد الفريق باللجوء للفيفا اذا استمر الفريق الإنجليزي علي رفضة وموفقة في انضمام اللاعب للمنتخب الوطني. ولكن استطاع الاتحاد السنغالي في حل الازمة قبل انطلاق البطولة بأيام القليلة.

ويقع المنتخب السنغالي ضمن المجموعة الاولي من مجموعات كاس الأمم الافريقية 2021 ومعه كل من منتخب غينيا ومنتخب مالاي ومنتخب زيمبابوي، واستطاع المنتخب السنغالي حصد أولي 3 نقاط له في المجموعة علي أمل المنافسة، والصعود للمرحلة المقبلة من البطولة والمنافسة علي الفوز بكأس أمم افريقيا 2021.